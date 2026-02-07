Форвард «Нефтехимика» Герман Точилкин стал победителем конкурса «Круг на скорость»

Фото: KHL.ru

Нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин победил в конкурсе «Круг на скорость» на Матче Звезд КХЛ.

Точилкин показал результат в 13,733 секунды и обошёл Даниэля Спронга (KHL World Stars, «Автомобилист»), Даниила Пыленкова (KHL RUS Stars, московское «Динамо») и Романа Горбунова (KHL Ural Stars, «Автомобилист»).

В первом полуфинале Матча Звезд КХЛ победителем стала команда KHL U23 Stars, обыгравшая своего соперника KHL World Stars со счетом 8:5.