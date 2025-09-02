Форвард «Нефтехимика» Дергачев рассказал почему не уехал в Америку

Фото: hcnh.ru

28-летний нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Александр Дергачев поделился воспоминаниями о возможном отъезде в Северную Америку.

«Возможность была. Я же потом был выбран и на импорт-драфте в CHL. У меня был действующий контракт последнего года со СКА. Я думал, что не буду там играть и даже подавал на расторжение. Казалось, что всё к этому идёт: готов был поехать в CHL, нужно было выплатить компенсацию. В какой-то момент я реально решился, но в итоге всё переигралось, и уехать не получилось. Меня начали подпускать к команде КХЛ. Это было уже тогда, когда Олег Валерьевич (Знарок) собирал команду. Тогда я и закрепился, мы выиграли Кубок Гагарина. Мне было 20 лет, я играл лимитчиком в четвёртом звене весь плей-офф. Это классное воспоминание. Правильно это или неправильно — одному богу известно. Но я ни о чём не жалею. Это был единственный шанс, когда я хотел поехать, а дальше уже даже не думал об этом», – рассказал Дергачев изданию «ВсеПроСпорт».

Напомним, в сезоне-2024/25 форвард получил тяжелейшую травму из-за чего выпал из состава почти на весь год. В прошлом сезоне за «Нефтехимик» он провел 15 матчей, на его счету 8 очков (3+5).

В сезоне-2025/26 Дергачева назначили капитаном команды «Нефтехимик».