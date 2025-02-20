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На главную ТИ-Спорт 20 февраля 2025 20:12

Форвард МБА-МАИ Зубков назвал УНИКС сильнейшей командой в Единой лиге ВТБ

Форвард МБА-МАИ Зубков назвал УНИКС сильнейшей командой в Единой лиге ВТБ
Фото: unics.ru

Форвард МБА-МАИ Андрей Зубков посчитал, что УНИКС является самой сильной командой в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Сильнее всех, на мой взгляд, выглядит УНИКС. Неважно, с каким соперником они играют, выигрывают +50 или проигрывают -5, они прессингуют все 40 минут. Бьются как единый кулак, один за всех и все за одного. Всё это идёт с тренировок. Как тренируются, так и играют», – сказал Зубков.

Также Андрей персонально выделил игру защитника казанцев Маркоса Найта, указав, что ему импонирует его игра в защите.

«Часто приводим его пример нашим игрокам. Человек в своём возрасте, не хочу называть его ветераном, продолжает прессинговать по всей площадке с сумасшедшим азартом. Плюс мне очень импонирует его игра в защитном плане», – передает слова Зубкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, УНИКС идет на третьем месте в таблице Единой лиги ВТБ. В следующем матче команда Велимира Перасовича сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 1 марта в 13:30 по мск.

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#БК Уникс #спорт #баскетбол #единая лига втб
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