Форвард «Локомотива» Паник сказал, что рад успехам Овечкина в погоне за рекордом Гретцки

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Нападающий ярославского «Локомотива» Рихард Паник поделился, что следит за игрой форварда и капитана «Вашингтон Кэпатилз» Александра Овечкина.

По словам Паника, он не следил на НХЛ после того, как покинул ее. Однако сейчас каждое утро после матчей «Вашингтон Кэпиталз» он проверяет, не забросил ли Овечкин шайбу. Также Рихард поделился, что он радуется, когда Александру удается приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.

«Про себя думаю: «Да, вперёд, сделай это!» Хочется, чтобы он побил рекорд в этом сезоне. Это было бы невероятно для него. Он отличный парень, у нас были хорошие взаимоотношения. У меня хорошие воспоминания от игры с ним. Надеюсь, что скоро он побьёт рекорд», – цитирует «Чемпионат» Паника.

Напомним, до рекорда Гретцки Овечкину нужно забросить еще 20 шайб. В данный момент на счету Александра 874 гола. Рекорд Уэйна – 894.

«Вашингтон Кэпиталз» сейчас лидирует на «Востоке». В следующем матче столичный клуб сыграет с «Сиэтл Кракен» на выезде. Игра начнется 24 января в 6:00 по мск.