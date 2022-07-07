Форвард Лисакович: У меня контракт с «Рубином», на этом точка

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович намерен продолжить свою карьеру в казанском клубе. Об этом футболист сообщил сегодня на встрече с болельщиками в Казани.

«Я здесь, видите? Я был с командой на встрече с болельщиками. Как иначе? Не знаю, что пишут СМИ. Меня не волнует. У меня контракт с «Рубином». На этом точка. Ты же не знаешь, что будет завтра? Я тоже», — цитирует Лисаковича корреспондент «Татар-информа».

В прошлом сезоне Лисакович забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за «Рубин». Контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.