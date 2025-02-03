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На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2025 18:33

Форвард «Коламбуса» Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз»

Форвард «Коламбуса» Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз»
Фото: nhl.com

Российский нападающий Кирилл Марченко, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», получил перелом челюсти в игре с «Даллас Старз» (3:5).

В конце второго периода, пока игрок сидел на скамейке запасных, ему в подбородок попала шайбу. В матче Кирилл успел отметиться голевой передачей.

Напомним, Марченко выступает за «Коламбус» с 2022- года. В нынешнем сезоне он отыграл 53 матча в НХЛ, где отметился 21-ой шайбой и 34-мя передачами.

#НХЛ #хоккей
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