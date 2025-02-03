Форвард «Коламбуса» Марченко получил перелом челюсти в матче с «Даллас Старз»

Фото: nhl.com

Российский нападающий Кирилл Марченко, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», получил перелом челюсти в игре с «Даллас Старз» (3:5).

В конце второго периода, пока игрок сидел на скамейке запасных, ему в подбородок попала шайбу. В матче Кирилл успел отметиться голевой передачей.

Напомним, Марченко выступает за «Коламбус» с 2022- года. В нынешнем сезоне он отыграл 53 матча в НХЛ, где отметился 21-ой шайбой и 34-мя передачами.