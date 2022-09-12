Форвард Кирилл Семенов назвал проблемы «Ак Барса» при игре в большинстве

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов прокомментировал поражение (2:3) от минского «Динамо». Сегодня форвард открыл счет своим голам за казанский клуб.

«Минск – хорошая, боевая команда, показала хорошую игру. Мы плохо сыграли в большинстве, не реализовали свои моменты. Нужно создавать больше остроты у чужих ворот. Проиграли в этом матче, огорчены, будем готовиться к следующей игре

Нет ни одного гола в большинстве? Это и не получается, не получается забить. Взаимопонимание присутствует, на тренировках наигрываем комбинации, забиваем голы. Нужно сломать линию, которая нас преследует. Нужно наладить передачи, добавить больше агрессии, побросать, закрыть вратаря. Тогда придут голы.

Команды рисковали. Нельзя проваливаться – соперник сразу накажет, у Минска очень хороший подбор игроков. Мы выходили «2 в 1», не реализовали моменты, но ничего страшного – будем работать над этим на тренировках, будем прибавлять. Сегодня взяли одно очко, но не довольны этим, должны были брать два», - цитирует Семенова пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 14 сентября против нижегородского «Торпедо». Начало встречи в 19:30.