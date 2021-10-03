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Ру Тат
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3 октября 2021  14:05

Форвард казанского «Рубина»: «На данный момент мы играем не очень хорошо»

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Черногорский нападающий казанского «Рубина» Сеад Хакшабанович признал, что команда находится в игровом кризисе. Несмотря на это, игрок поддержал главного тренера Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.

«Неверно заявлять, что Слуцкий потерял контроль над командой, поскольку он тренер, который знает все о команде и что в ней происходит, — подчеркнул спортсмен. — Плохие игры бывают у каждой команды, но я знаю, что мы вернемся на тот уровень, которого достойны».

После трех поражений подряд в чемпионате РПЛ казанцы опустились на седьмое место. Следующий матч «Рубин» проведет 16 октября на своем поле против столичного «Локомотива».

В десяти матчах Хакшабанович забил гол и отдал голевую передачу.

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