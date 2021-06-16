Форвард «КАМАЗа» Руслан Галиакберов признан лучшим игроком в ПФЛ

31-летний нападающий футбольного клуба «КАМАЗ» Руслан Галиакберов признан лучшим игроком в группе 4 первенства ПФЛ этого сезона. Такое решение было принято лигой. Также на счету форварда команды из Набережных Челнов 15 забитых мячей и 5 голевых передач в 25-ти матчах первенства ПФЛ. Такое же количества голов у нападающего «Тюмени» Данила Карпова.

Лучшим тренером группы 4 в лиге был признан наставник ФК «Тюмень» Игорь Меньщиков, который в 2000-2001 годах играл на позиции полузащитника в казанском «Рубине».

ФК «КАМАЗ», который занял первое место в группе и вышел в ФНЛ, также отмечен руководством ПФЛ (наряду с еще семью клубами) за участие в маркетинговом чемпионате лиги.