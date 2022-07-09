Форвард «КАМАЗа» Роман Янушковский перешел в «Нефтехимик»

27-ми летний нападающий Роман Янушковский пополнил ряды нижнекамского «Нефтехимика». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Уроженец Москвы Янушковский начал играть в столичном «Спортакадемклубе», потом в волгоградском «Роторе», откуда перебрался в «КАМАЗ», за который в общей сложности сыграл 94 матча, забил 19 голов и отдал 9 голевых передач.

В прошедшем сезоне в 36 матчах во всех турнирах отметился 6 голами и 4 голевыми передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Янушковского на данный момент в 275 тыс.евро.

Любопытно, что «Нефтехимик» в первом туре чемпионата первой лиги 16 июля примет на своем поле соседей из «КАМАЗа».