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Ру Тат
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Спорт
9 июля 2022  15:30
Cергей Гаврилов

Форвард «КАМАЗа» Роман Янушковский перешел в «Нефтехимик»

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27-ми летний нападающий Роман Янушковский пополнил ряды нижнекамского «Нефтехимика». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Уроженец Москвы Янушковский начал играть в столичном «Спортакадемклубе», потом в волгоградском «Роторе», откуда перебрался в «КАМАЗ», за который в общей сложности сыграл 94 матча, забил 19 голов и отдал 9 голевых передач.

В прошедшем сезоне в 36 матчах во всех турнирах отметился 6 голами и 4 голевыми передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Янушковского на данный момент в 275 тыс.евро.

Любопытно, что «Нефтехимик» в первом туре чемпионата первой лиги 16 июля примет на своем поле соседей из «КАМАЗа».

#нефтехимик #футбол
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