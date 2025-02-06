Форвард «Ирбиса» Саберзянов: «В «Ак Барсе» мне нравится игра Барабанова. Большой мастер»

18-летний нападающий Малик Саберзянов с 41 (15+26) очком является лучшим бомбардиром молодежной команды «Ак Барса» - «Ирбиса» в этом сезоне. В эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту» форвард рассказал о задачах казанского клуба в МХЛ, каких игроков считает кумирами в КХЛ и НХЛ, а также поведал, мечтает ли когда-нибудь попробовать свои силы в НХЛ.





«Здорово, что получается много забивать, набирать очки, но надо продолжать работать дальше и не расслабляться»

Малик, недавно ты ездил на Кубок Вызова. Расскажи о своих эмоциях от участия на главном мероприятии МХЛ.

Для меня это первый Кубок Вызова в карьере. Эмоции исключительно положительные. Не знал, как вообще организовывается мероприятие такого уровня. Впечатлен и ареной в Новосибирске, и условиями, которые создали здесь хоккеистам. В общем, всем доволен.

За последние годы в России открылось достаточно много новых современных арен. Тебе как молодому игроку, наверное, особенно радостно, что предоставляется возможность провести лучшие годы карьеры на таких классных катках?

Да, конечно. На таких больших аренах как в Новосибирске, например, даже дышится по-другому. Получаешь невероятные эмоции каждый раз, когда выходишь на лед.

В этом году сезон в МХЛ для тебя складывается очень удачно. 41 (15+26) очко в 39 матчах, показатель полезности – «плюс» 23, ты лучший бомбардир «Ирбиса». За счет чего у тебя случился такой прорыв?

Стараюсь не зацикливаться на статистике. Здорово, что получается много забивать, набирать очки, но надо продолжать работать дальше и не расслабляться.

Что-то менял в подготовке к сезону или, быть может, просто уверенности добавилось в этом году?

Я думаю, в плане психологии точно стал поувереннее. Повзрослел, окреп ментально. И предсезонной подготовке уделил большое внимание. Поменьше отдохнул летом, по сравнению с прошлыми годами, начал тренироваться на льду раньше.

А что поспособствовало тому, что ты стал увереннее в этом сезоне?

В прошлом году я провел свой первый сезон за «Ирбис». Для меня это была абсолютно новая команда, никого не знал. От этого, конечно, чувствовал в себе определенное напряжение. Но прошел буквально год, и все стало хорошо. Со всеми познакомился, подружился, наладил контакт. Поэтому и пошел прогресс в этом сезоне, так как с партнерами сложилась химия.

«Хоккеем в Альметьевске заниматься – сплошное удовольствие»

Ты воспитанник альметьевского хоккея. Условия, удобства для игроков в «Ирбисе» кардинально отличаются от тех, которые были в «Спутнике»?

Меня в «Спутнике» все устраивало. Отличный клуб, для игроков созданы все необходимые условия. Жаловаться точно было не на что. «Ирбис» как организация, конечно, масштабнее. Другой стадион, больше болельщиков. Но и в «Спутнике» мне было очень комфортно.

Кто тебя отдал в хоккей и как начинался твой профессиональный путь игрока?

Меня отдал в хоккей папа. Помню, что когда впервые вышел на лед, практически сразу упал. Потом папе еще сказал, что больше никогда не буду хоккеем заниматься (улыбается). Но потом со мной поговорила сестра, предложила попробовать еще раз, и потихоньку все у меня начало получаться со временем.

В Альметьевске, наверное, толком и нет альтернативы из видов спорта, чем можно заниматься профессионально на высоком уровне, кроме как хоккеем?

Разных секций в Альметьевске предостаточно, но главный спорт в городе – однозначно хоккей. Жители особенно любят этот вид спорта. В «Юбилейном» постоянно собираются аншлаги на матчах «Нефтяника», на нас тоже люди часто приходили посмотреть. Повторюсь, хоккеем в Альметьевске заниматься – сплошное удовольствие.

В Альметьевске на матчах финала Кубка Петрова в прошлом году не удалось побывать?

Нет, к сожалению. Что-то у меня наложилось из дел во время матчей, не помню, поэтому смотрел игры «Нефтяника» по телевизору. Очень болел и переживал за команду.

«Задача у «Ирбиса» в этом сезоне – победа в Кубке Харламова»

В этом году у «Ирбиса» значительный прогресс в результатах. Команду рассматривают как одного из фаворитов в борьбе за Кубок Харламова. В чем причины такого преображения?

На мой взгляд, мы стали сильнее в тактическом хоккее. Более ответственно подходим к обороне, правильно и внимательно действуем в атаках. Добавилось больше дисциплины, стараемся замечать каждую ошибку, чтобы потом ее исправить.

Если не секрет, какую задачу на сезон перед вами поставили тренерский штаб и руководство клуба?

Победа в Кубке Харламова. Нас устроит исключительно этот результат.

Тебе исполнилось восемнадцать только в октябре прошлого года. Дедовщины в команде нет у вас?

Нет, у нас очень хорошая атмосфера в раздевалке. Все к друг другу относятся с теплотой, уважением. Когда я переходил в «Ирбис» из «Спутника», парни меня здорово, дружно приняли. Чужим в коллективе я себя точно не чувствовал. У нас нет такого, что старшие отдельно, а младшие в другой стороне. Мы существуем в команде одним целым.

В этом году к основе «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подпускал сразу нескольких молодых игроков. Это и Тимофей Жулин, и Радэль Замалтдинов. Радовались в «Ирбисе» за их успехи?

Разумеется. Мы были очень рады в команде, что у ребят получилось поиграть за основу «Ак Барса». И Тимофей, и Радэль – талантливые хоккеисты, которые горят игрой. То, что они получили шансы проявить себя за «Ак Барс», – абсолютно заслуженно.

«В «Ак Барсе» мне нравится игра Александра Барабанова»

Над чем тебе еще нужно работать как хоккеисту и в чем прибавлять?

Мне кажется, у любого хоккеиста не должно быть предела в совершенстве. Надо работать над многими вещами. Я понимаю, что мне нужно прибавлять еще в броске, скорости катания, физике, улучшать по возможности все.

По своему амплуа ты центральный или крайний нападающий? Потому что тебя тренерский штаб «Ирбиса» использует тебя на разных позициях.

Да, я могу назвать себя двусторонним форвардом. Могу и в центре сыграть, и с краю. Мне в этом плане не принципиально. Куда тренерский штаб поставит, там и буду играть. В последнее время мне удобнее действовать на позиции центрального нападающего

Есть ли у тебя кумиры в КХЛ и НХЛ?

В «Ак Барсе» мне нравится игра Александра Барабанова. Равняюсь на этого хоккеиста. К числу кумиров также отнесу Никиту Гусева из «Динамо». Из НХЛ меня впечатляет молодой нападающий Коннор Бедард. Очень круто он играет за «Чикаго Блэкхокс» в свои 19 лет.

Барабановские «кораблики» – что-то потрясающее?

Сто процентов. То, как он катается на льду, владеет шайбой, меня восхищает. Большой мастер, сразу видно.

«О НХЛ мечтает любой игрок»

Один из самых обсуждаемых моментов последних недель МХЛ – драка пять на пять в матче «Ирбиса» и «Реактора». Ты со скамейки как на все это смотрел?

Я был в шоке, большом удивлении, когда эта драка началась. Не помню, когда последний раз в МХЛ что-то такое было. Не понял до конца, что хотели таким поступком игроки «Реактора» нам доказать. Наверное, завести больше себя эмоционально. Но подобные вещи, мне кажется, не красят наш хоккей.

Удается ли тебе следить за играми «Ак Барса»? Много матчей главной команды смотришь?

Стараемся с ребятами ходить на домашние игры, когда есть свободное время. В записи матчи тоже смотрим.

При Анваре Гатиятулине поменялся хоккей у «Ак Барса»?

В этом сезоне «Ак Барс» играет больше в атаку, по сравнению с прошлым годом. Хоккей у команды, безусловно, изменился.

Мечтаешь ли ты когда-нибудь попасть в НХЛ?

Об этом мечтает любой игрок. Но до этого еще так далеко, столько предстоит проделать работы, чтобы туда попасть, поэтому думать заранее об НХЛ не стоит. Всему свое время.

Фото на анонсе: irbis.ak-bars.ru