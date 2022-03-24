Форвард Гиматов еще два года будет играть в «Нефтехимике»

ХК «Нефтехимик» продлил контракт с 28-летним нападающим Эдуардом Гиматовым. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение рассчитано на два года. 28-летний форвард присоединился к команде из Нижнекамска по ходу нынешнего сезона, 6 декабря. В регулярном чемпионате Гиматов набрал 6 (3 + 3) очков в 11 матчах. Еще 2 (1 + 1) балла за результативность он добавил в поединках плей-офф.

Уроженец Уфы Гиматов выступал в «Нефтехимике» в сезоне 2016-2017 годов. Кроме того, нападающий поиграл в «Автомобилисте» из Екатеринбурга, «Северстали» из Череповца, «Ижстали» из Ижевска, «Ариадне» из Волжска, «Салавате Юлаеве» из Уфы, «Торосе» из Нефтекамска, «Спартаке» из Москвы и «Химике» из Воскресенска.