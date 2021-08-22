Форвард Ансель Галимов вернулся в хоккейный клуб «Нефтехимик»

Нападающий Ансель Галимов перешел из ХК «Сочи» в нижнекамский «Нефтехимик», сообщает пресс-служба КХЛ.

30-летний воспитанник «Нефтехимика» (рост 186 см, вес 82 кг) Галимов помимо родного клуба (2012-2013) успел поиграть за семь команд КХЛ, включая столичные «Спартак» и «Динамо». С 2020 года он играл в «Сочи», где в прошлом сезоне набрал 6 (4+2) очков за 48 матчей регулярного чемпионата при показателе полезности -14.

Нынешний контракт с «Нефтехимиком» рассчитан на один год. Младший брат Анселя - Эмиль Галимов - является нападающим питерского СКА.