Фото: unics.ru

Легкий форвард Дэрран Хиллиард покинул УНИКС в связи с истечением срока контракта. Об этом официально объявила пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.

«Благодарим Дэррана за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении УНИКСа.

Американец присоединился к УНИКСу в апреле 2025 года и принял участие в 10 матчах серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В среднем за игру Хиллиард набирал 8,9 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,4 передачи за 16 минут времени на площадке.

Следующим клубом американского форварда станет испанский «Бильбао».