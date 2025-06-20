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На главную ТИ-Спорт 20 июня 2025 15:40

Форвард Дэрран Хиллиард покинул УНИКС

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Форвард Дэрран Хиллиард покинул УНИКС
Фото: unics.ru

Легкий форвард Дэрран Хиллиард покинул УНИКС в связи с истечением срока контракта. Об этом официально объявила пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.

«Благодарим Дэррана за вклад в победы команды и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении УНИКСа.

Американец присоединился к УНИКСу в апреле 2025 года и принял участие в 10 матчах серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В среднем за игру Хиллиард набирал 8,9 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 1,4 передачи за 16 минут времени на площадке.

Следующим клубом американского форварда станет испанский «Бильбао».

#БК Уникс #баскетбол
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