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На главную ТИ-Спорт 16 июля 2025 09:02

Форвард «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, в какую страну не вернулся бы на отдых

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Форвард «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, в какую страну не вернулся бы на отдых
Фото: hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов в беседе с «Legalbet.ru» рассказал, в какую страну не вернулся бы на отдых.

«Пляжный вариант мне уже поднадоел. Я бы никогда не вернулся на Кубу. Мне там вообще не понравилось. Из плюсов: климат, солнце, вода, и все! Мне не понравились отель, сервис, еда. Мы очень сильно болели там. Причем там самолет канадский прилетел. Люди были из Эдмонтона, Виннипега. Было очень жесткое отравление. Около 25 человек пять дней в лежку лежали – просто изо всех щелей. Поэтому эта страна мне никак не зашла. Туда бы я точно никогда не вернулся, наверное. Но кто знает», – сказал Якупов.

В минувшем сезоне форвард дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина с «Авангардом». Также Якупов стал обладателем уникального достижения, проведя в регулярном чемпионате сезона 2024/25 70 игр.

#наиль якупов #хоккей
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