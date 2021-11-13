Форвард «Ак Барса» забил сборной Швеции

Сборная России во втором матче Евротура Кубок Карьялы (Карелии) проиграла сборной Швеции, при этом гол в ворота шведов забил казанский форвард Артем Галимов.

В первом туре россияне, выступающие на Евротуре молодежным составом, уступили хозяевам из сборной Финляндии (0:3), сегодня проиграли Швеции (2:4).

В первой пятерке сборной России на лед выходил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, во второй — Галимов. В первом периоде Артем удалился, а в начале второй трети матча на 25-й минуте после броска Галимова счет стал 2:2. Вывел скандинавов вперед обладатель Кубка Гагарина в рядах казанского клуба Антон Ландер, 3:2.

Итоговый счет 4:2 в пользу шведов. Завтра Кубок Карьялы завершится матчами Россия — Чехия, Финляндия — Швеция.