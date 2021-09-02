Форвард «Ак Барса»: Хотелось бы продолжить помогать команде по ходу сезона

Николай Коваленко

Фото: www.ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко поделился ожиданиями от первой игры регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита», с которым казанцы сыграют сегодня дома.

«Хорошая команда, все техничные, быстрые ребята, с головой. Защитники очень любят подключаться к атакам. Могут всей пятеркой играть впереди, могут меняться и оставлять двух защитников. Такая европейская команда. Готовимся. Главное, как мы будем играть, а не соперник», – рассказал Коваленко о «Йокерите».

Форвард стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в межсезонье, набрав 10 (3+7) очков.

«Я даже не знал об этом. Мне кажется, благодаря упорным тренировкам, партнерам. Партнеры помогают, подсказывают, очень легко играть, когда такой хороший коллектив. Хотелось бы продолжить помогать команде по ходу сезона», – цитирует игрока пресс-служба «Ак Барса».

Также Коваленко рассказал, над чем работала команда после контрольной игры с «Нефтехимиком»: «Над вбрасываниями, большинством. Сейчас много корректировок в правилах, много удалений. Все знают, что большинство может многое решить в матче».

Матч «Ак Барс» – «Йокерит» состоится сегодня, 2 сентября, в «Татнефть Арене». Начало встречи в 19:00.