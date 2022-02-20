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Спорт
20 февраля 2022  13:29
Cергей Гаврилов

Форвард «Ак Барса» Воронков о серебре на ОИ: На другое рассчитывали, надеялись

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Нападающий сборной России и казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков подвел итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).

Дмитрий признался, что сейчас чувствует лишь опустошение, рассчитывали, конечно, на другое.

«На другое рассчитывали, надеялись. Серебряная медаль — тоже медаль, попозже придет, мне кажется, что мы серебро выиграли. Сейчас — опустошение. Все старались... Забивать надо было, не знаю, что здесь сказать. Насколько доволен своим звеном, которое забило почти все ключевые голы? Сегодня надо было забивать. Сегодня был самый главный матч, сегодня надо было забивать», — прокомментировал Воронков.

Воронков вспомнил свой матч-штраф в игре с Чехией и добавил, что сейчас нелегко об этом говорить.

«После удаления до конца матча со мной поговорили, чтобы не отвечал на провокации, поменьше эмоций старался проявлять. Что сейчас об этом говорить? Дай бог, еще будут такие шансы...» — передает слова Воронкова «Чемпионат».

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