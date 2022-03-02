Форвард «Ак Барса» Воронков: «От меня много силовой борьбы и стычек? Это надо убирать»

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ОТ) в стартовой игре первого раунда плейй-офф КХЛ и заявил, что ему не стоит увлекаться силовой борьбой.

«Тяжёлая, плотная игра. От меня было много силовой борьбы и стычек? Это надо убирать», – заявил Воронков на послематчевой пресс-конференции.

Воронков признал, что в овертайме пропущенная шайба срикошетировала от него. «Да, был рикошет. Я пытался заблокировать бросок».

Форвард также сказал, что уже забыл прошлогоднюю серию плей-офф с «Авангардом». «Не помню ту серию. Не знаю, играем ли мы с «Авангардом» в одинаковый хоккей.