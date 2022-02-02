Форвард «Ак Барса» Уил о цели сборной Канады: «Это только золото!»

Нападающий казанского «Ак Барса» и сборной Канады Джордан Уил рассказал о подготовке к олимпийскому турниру в Пекине, сообщает пресс-служба КХЛ.

Игрок отметил, что канадцы готовятся к Олимпиаде в Швейцарии. «Мы тренируемся в Давосе, у нас отличная атмосфера в команде. Сами хоккеисты рады возможности сыграть в Пекине, и мы постепенно начинаем нарабатывать химию в звеньях», — пояснил он.

Форвард был готов к вызову в сборную Канады после игры на Кубке Первого канала. «<…> было понимание, что вызов может последовать. Поэтому оставалось просто ждать, невероятно рад возможности представлять свою страну на Олимпийских играх. НХЛ весь сезон собиралась в Пекин, а после их отказа все произошло очень быстро. Мы на самом деле предвкушаем этот турнир», — поделился ожиданиями он.

Говоря о целях сборной Канады на турнир, Джордан был вполне откровенен. «Очевидно, это только золото! Мы хорошо тренируемся, главное — быть на пике в нужное время и быть готовыми к турниру с первой игры, чтобы показывать наш лучший хоккей», — подчеркнул игрок.