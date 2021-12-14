Форвард «Ак Барса» сыграет против сборной России

Сегодня тренерский штаб сборной Канады, составленный из выступающих в Европе игроков, огласил состав команды. В ней есть игрок казанского «Ак Барса» — 29-летний нападающий Джордан Уил.

Канадец пополнил ряды казанцев нынешним летом. В его активе выступления в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз» (2015–2016), «Филадельфия Флайерз» (2016–2019), «Аризона Койотс» (2019) и «Монреаль Канадиенс» (2019–2020).

В 29 матчах за «Ак Барс» в нынешнем сезоне Уил заработал 23 очка (9 голов + 14 передач) и 18 минут штрафа при коэффициенте полезности плюс 2.

В рамках Кубка Первого канала сборная Канады сыграет против России (15 декабря), Швеции (17 декабря) и Финляндии (18 декабря). Поэтому вполне возможно, что Уил встретится на льду со своим одноклубником по «Ак Барсу» голкипером сборной России Тимуром Биляловым.