Форвард «Ак Барса» стал серебряным призером юниорского чемпионата мира

В США завершился юниорский (до 18 лет) чемпионат мира по хоккею. Сборная России проиграла в финале канадцам (3:5) и стала серебряным призером первенства. Получил свою медаль и представитель казанского «Ак Барса» нападающий Дмитрий Кателевский.

На мировом первенстве18-летний Кателевский провел за сборную все семь матчей и отметился заброшенной шайбой в ворота сборной Чехии (11:1).

Несмотря на юный возраст Дмитрий уже провел за «Ак Барс» семь контрольных матчей в межсезонье и одну игру в регулярном чемпионате КХЛ. На данный момент Кателевский значится в составе молодежного «Барса».