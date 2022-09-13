Форвард «Ак Барса» Шипачев в шаге от тройки лучших бомбардиров чемпионатов России
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» может войти в тройку лучших бомбардиров чемпионатов России по хоккею.
На данный момент он делит третье-четвертое место с известным нападающим Максимом Сушинским, который уже завершил карьеру. У хоккеистов по 819 очков по системе «гол+пас». Шипачев выйдет на чистое третье место, если наберет, как минимум, одно очко в матче с «Торпедо». Игра в Казани пройдет завтра. Начало встречи в 19:30.
Вадим Шипачев этим летом сменил московское «Динамо» на казанский «Ак Барс». Из-за отсутствия Даниса Зарипова в составе Шипачев является капитаном команды Олега Знарка.
«Ак Барс» в четырех матчах нового сезона КХЛ одержал две победы и потерпел два поражения. Казанцы занимают шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.