Форвард «Ак Барса» Шипачев в шаге от тройки лучших бомбардиров чемпионатов России

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» может войти в тройку лучших бомбардиров чемпионатов России по хоккею.

На данный момент он делит третье-четвертое место с известным нападающим Максимом Сушинским, который уже завершил карьеру. У хоккеистов по 819 очков по системе «гол+пас». Шипачев выйдет на чистое третье место, если наберет, как минимум, одно очко в матче с «Торпедо». Игра в Казани пройдет завтра. Начало встречи в 19:30.

Вадим Шипачев этим летом сменил московское «Динамо» на казанский «Ак Барс». Из-за отсутствия Даниса Зарипова в составе Шипачев является капитаном команды Олега Знарка.

«Ак Барс» в четырех матчах нового сезона КХЛ одержал две победы и потерпел два поражения. Казанцы занимают шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.