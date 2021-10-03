Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров, автор победной шайбы казанцев, поделился с клубной пресс-службой впечатлениями от игры с «Салаватом Юлаевым» — своей экс-командой.

Он отметил, что уфимцы — сложные соперники, атакующая команда, с которой тяжело играть в своей зоне. Поэтому сегодняшняя победа — это успех защитников, вратаря и всей команды.

Секрет игры против легионерской тройки «Салавата» Бурмистров не стал раскрывать. «Разбираем их. А так, давайте подождем, когда они уйдут из КХЛ, после чего расскажем секреты», — добавил он.

Хоккеист рассказал, что, несмотря на то, что команды «недолюбливают друг друга», у него по-прежнему много друзей в Уфе.

«Я отыграл там полтора года, болельщики, руководство, персонал ко мне очень хорошо относились. Там осталось много друзей. <...> На такой матч вообще не нужно настраиваться. Это дерби, знаешь, что будет серьезная игра», — заметил Бурмистров.