Форвард «Ак Барса» Сафонов о матче с «Сибирью»: Сыграем лучше, чем в Казани

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней игры в Новосибирске с «Сибирью», предположив, что игра будет интересной.

Форвард отметил, что команда хорошо отдохнула. «Жду хорошей игры. Думаю, все хорошо отдохнули, поднабрали эмоций за новогодние праздники, так что будет интересная игра. В последней игре с ней нам надо было больше забивать, так как моменты имели. Сейчас ещё раз разберём соперника, тренеры укажут на ошибки, сыграем лучше, чем в Казани».

Сафонов вспомнил, как в предыдущем очном матче сибиряки превзошли казанцев. «Просто надо было реализовывать свои моменты – имели достаточно шансов, чтобы одержать домашнюю победу. Играли-то неплохо».

Свой результативность – в двух последних играх он забросил четыре шайбы, Сафонов объяснил помощью небес и работой. «Достаточно много работал, в том числе в паузу на Кубок Первого канала. Набрал форму, потому что после травмы очень тяжело входил. И, конечно, помогли партнёры: кто-то морально, кто-то передачами на площадке, спасибо им. С Божьей помощью прорвало».

Форварда не смущает сегодняшнее отсутствие в тройке Даниса Зарипова, оставшегося в Казани. «Не сказал бы, что тяжело. Надо просто выходить и делать свою работу, играть с теми партнёрами, кого определит тренерский штаб. Обсудим это перед игрой, будем знать, как нам действовать».

Наконец Илья пообещал порадовать победой наставника команды Дмитрия Квартальнова — сегодняшняя игра станет для него 800-й в КХЛ. «Он работал в «Сибири», поэтому ему будет очень приятно, если мы одержим уверенную победу. Не просто победим, а переиграем команду соперника. Надеюсь, порадуем главного тренера», – сказал Сафонов.