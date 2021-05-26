Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков поставил красивую точку в победном для сборной России матче чемпионата мира в Риге со сборной Дании (3:0). Это первый гол Дмитрия на чемпионатах мира.
Сначала лучший игрок сезона в «Ак Барсе» Воронков сделал голевую передачу на Ивана Морозова и счет стал 1:0. Наконец, в концовке встречи сразу после вбрасывания в чужой зоне Дмитрий неожиданным кистевым броском в дальнюю девятку сделал счет итоговым – 3:0. Теперь в активе Воронкова 5 результативных баллов (1+4) за четыре матча мирового первенства.
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Форвард «Ак Барса» помог сборной России обыграть Данию
Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков поставил красивую точку в победном для сборной России матче чемпионата мира в Риге со сборной Дании (3:0). Это первый гол Дмитрия на чемпионатах мира.
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