Форвард «Ак Барса» помог сборной России обыграть Беларусь на ЧМ

В последней игре группового турнира чемпионата мира по хоккею в столице Латвии Риге сборная России обыграла сборную Беларуси со счетом 6:0. Точку в матче поставил нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков, признанный лучшим игроком встречи в составе сборной РФ.

Лучший игрок сезона по мнению болельщиков «Ак Барса» — нападающий Дмитрий Воронков сегодня забросил свою вторую шайбу на чемпионате мира в Риге. После его броска на 53-й минуте матча Россия — Беларусь счет стал 6:0.

Россияне финишировали в групповом турнире на первом месте и в одной четвертой финала сыграют с Канадой. Беларусь в плей-офф не попала.