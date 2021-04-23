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Ру Тат
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23 апреля 2021  20:33
Сергей Гаврилов

Форвард «Ак Барса» помог сборной России обыграть Беларусь

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Сегодня в матче Еврочелленджа сборная России обыграла в Москве сборную Беларуси со счетом 6:3. Одна шайба у победителей на счету нападающего казанского «Ак Барса» Ильи Сафонова.

Илья Сафонов сыграл в центре третьего звена. На 27-й минуте встречи казанский нападающий взял игру на себя, ворвался в чужую зону по правому флангу и в борьбе с защитником белорусов сумел одной рукой завести шайбу в ворота с пятачка. Счет стал 3:0 в пользу россиян. Очень красивый гол получился, и он уже не первый для 19-летнего Сафонова за сборную России.

Помимо Сафонова, сегодня за национальную команду сыграли казанские защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, они составили вторую пару. Четвертый представитель «Ак Барса» голкипер Тимур Билялов в заявку не попал.

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