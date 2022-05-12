Форвард «Ак Барса» Панюков вошел в состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков вошел в состав национальной команды Казахстана на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба федерации хоккея страны.

Помимо Панюкова в состав казахстанской сборной попали еще 19 хоккеистов из клубов КХЛ.

Стоит отметить, что в групповом этапе команда Казахстана сразится против сборных Канады, Швейцарии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Италии.

Напомним, чемпионат мира стартует 13 мая и пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере. Сборная России участия в турнире не примет.