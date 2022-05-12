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Спорт
12 мая 2022  10:30
Дамир Садриев

Форвард «Ак Барса» Панюков вошел в состав сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

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Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков вошел в состав национальной команды Казахстана на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба федерации хоккея страны.

Помимо Панюкова в состав казахстанской сборной попали еще 19 хоккеистов из клубов КХЛ.

Стоит отметить, что в групповом этапе команда Казахстана сразится против сборных Канады, Швейцарии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Италии.

Напомним, чемпионат мира стартует 13 мая и пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере. Сборная России участия в турнире не примет.

#ХК Ак барс #хоккей #кхл #чемпионат мира по хоккею
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