Форвард «Ак Барса» Панюков оформил дубль Словакии на ЧМ по хоккею
Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Панюков, выступающий на чемпионате мира в Финляндии за сборную Казахстана, сегодня забросил свои первые две шайбы на турнире.
Сборная Казахстана сегодня встречалась с командой Словакии и проиграла со счетом 3:4.
Именно Панюков в концовке первого периода с добивания вывел Казахстан вперед, 2:1. Вскоре после начала третьего периода Кирилл ловко подставил клюшку, сделав счет 3:4. Но в итоге счет больше не изменился.
В активе Панюкова стало 3 очка (2+1), но сборная Казахстана по-прежнему не знает вкуса побед на чемпионате мира, рискуя вылететь из лиги сильнейших.