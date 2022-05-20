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Ру Тат
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Спорт
20 мая 2022  22:48
Cергей Гаврилов

Форвард «Ак Барса» Панюков оформил дубль Словакии на ЧМ по хоккею

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Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Панюков, выступающий на чемпионате мира в Финляндии за сборную Казахстана, сегодня забросил свои первые две шайбы на турнире.

Сборная Казахстана сегодня встречалась с командой Словакии и проиграла со счетом 3:4.

Именно Панюков в концовке первого периода с добивания вывел Казахстан вперед, 2:1. Вскоре после начала третьего периода Кирилл ловко подставил клюшку, сделав счет 3:4. Но в итоге счет больше не изменился.

В активе Панюкова стало 3 очка (2+1), но сборная Казахстана по-прежнему не знает вкуса побед на чемпионате мира, рискуя вылететь из лиги сильнейших.

#Ак барс #хоккей
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