Форвард «Ак Барса» об игре со «Спартаком»: Главное, что одержали победу и взяли два очка

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов поделился эмоциями от победы над «Спартаком» (3:1) с клубной пресс-службой и рассказал о своем голе.

«Тяжелая игра. Главное, что одержали победу и взяли два очка, готовимся дальше», — подчеркнул форвард.

По словам Ильи, забивал он на автомате. «Никаких мыслей не было. Увидел, что дырка над плечом у голкипера открыта — решил туда бросить. Впоследствии сказали: „Ковыряшку бросил — забил“. Видимо, надо так почаще бросать», — пояснил он.

При этом Сафонов признал, что отдельно работал над вбрасываниями: «Конечно, уделяю этому время на тренировках. Но сильно не зацикливаюсь на этом. Просто смотрю, как играют другие, и перенимаю опыт».

Илье понравилось играть вместе с Артемом Галимовым и Дмитрием Воронковым. «Двое забили, скоро Дима Воронков забьет», — добавил он.