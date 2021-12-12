Форвард «Ак Барса» о встрече с «Салаватом Юлаевым»: Надо стараться реже удаляться

Нападающий казанского «Ак Барса» Даниил Тарасов поделился ожиданиями с клубной пресс-службой от сегодняшнего домашнего «зеленого дерби» с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Вспоминая позавчерашнюю победу над «Нефтехимиком» (5:2), форвард назвал ее тяжелой. «Получилась тяжелая игра, плохо ее начали. Во втором и третьем периоде стали играть примерно в тот хоккей, который стремимся показывать, забили свои голы, довели тяжелую игру до победы», — констатировал он.

Характеризуя «Салават Юлаев», Тарасов отметил его легионеров. «Уфа хорошо играет в атаке, имеет хороших легионеров в составе, все звенья сбалансированные. „Ак Барсу“ надо будет играть в свой хоккей, гнуть свою линию, владеть шайбой, стараться реже удаляться», — подчеркнул он.

Даниил первый сезон в «Ак Барсе», но уже успел прочувствовать атмосферу «зеленого дерби». «Конечно, здорово принимать участие в таких матчах, когда болельщики Уфы и Казани страстно поддерживают свои команды. Всегда много силовой борьбы, стыков, серьезный накал. Жесткая игра всем нравится, поэтому „зеленое дерби“ на виду», — пояснил игрок.

Тарасов уверен, что не стоит смотреть на статистику. Хотя у «Салавата» всего три победы в восьми последних матчах. «Сомневаюсь [в необходимости смотреть на статистику], новый день — новая пища. Может, где-то у соперника в голове это сидит, но мы об этом сейчас не думаем. Тем более впереди большая пауза, нет смысла экономить силы, все ребята сегодня полностью отдадут себя на льду», — подытожил он.