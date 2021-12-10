Форвард «Ак Барса» о предстоящем матче с «Нефтехимиком»: «Нас ждет хорошая игра»

Нападающий казанского «Ак Барса» Адель Булатов поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от сегодняшней домашней игры с «Нефтехимиком», обратив внимание на быстрый хоккей соперника.

Хоккеист высоко оценил манеру игры клуба-соперника: «Хорошая команда, долго не сидит в своей зоне, сразу бежит в атаку, с первых передач идет вперед».

Вспоминая недавний матч в Нижнекамске, Адель признал, что два периода казанцы не выполняли тренерскую установку: «Два первых периода возили шайбу, не бросали. Не выполняли тренерскую установку. В третьем периоде стали больше грузить на ворота — итоговый результат вы знаете».

Форвард также напомнил о значении республиканского дерби. «Да, эта команда — очень опасная. Несмотря на пять поражений подряд, «Нефтехимик» выйдет на татарстанское дерби с дополнительным стимулом, нас ждет хорошая игра», — подчеркнул он.

Ключом к успеху, по мнению Булатова, должен стать постоянный натиск на чужие ворота. «С первых минут больше атаковать, бросать, не держать шайбу в своей зоне и не удаляться, тогда у нас всё сложится хорошо», — пояснил игрок.

Адель также заметил, что игры казанцев и нижнекамцев принципиальны в любом возрасте: «Да, по детям с ними рубились, но для меня каждый матч в КХЛ особенный. Пора забивать уже!»