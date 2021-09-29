Форвард «Ак Барса» о поражении в Хельсинки: «Провели тяжелый матч, играли в три тройки»

Нападающий казанского «Ак Барса» Николай Коваленко, автор первого гола в ворота финского «Йокерита», прокомментировал гостевое поражение от финского клуба (3:4 ОТ), признав, как тяжело было играть в три тройки нападения. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Провели тяжелый матч, играли в три тройки. Первая половина у нас получилась скомканной, потом начали играть с шайбой и появились моменты. Начали зарабатывать на себе удаления. Самое главное — начали реализовывать свои моменты», — кратко охарактеризовал встречу Коваленко.

Форвард объяснил, насколько тяжело было играть в три тройки нападения из-за недопуска к матчу финскими санитарными службами шестерых игроков «Ак Барса».

«Если честно — очень тяжело. Когда весь сезон играешь в четыре звена, есть время отдохнуть. В большинстве и меньшинстве выходят одни и те же люди, поэтому есть возможность отдохнуть. А сегодня ее вообще не было. Но это отговорки. В три или четыре звена — надо выходить и играть», — подчеркнул он.

При этом Коваленко не назвал решение финских властей несправедливым: «Не считаю, что это несправедливо. У финнов свои законы — это нормально. Так получилось, что у одного человека возникли проблемы с тестами. Мы соблюдали все требования, сегодня не проводили утреннюю раскатку».

Говоря о своем голе, Николай отметил хороший пас партнера: «Немногое помню. Все три звена очень хорошо провели игру. Мы раскатились, играли с шайбой, не отбрасывались, и Ляма (Никита Лямкин — прим. Т-и) сделал хороший пас. Обыграл игрока и бросил. Можно сказать, что для меня всё сложилось удачно».

Попасть в заявку вратарем Коваленко не хотел. Он признался: «Не знаю, это тяжело, когда шайба в голову со скоростью сто с чем-то километров в час летит. Надо привыкнуть».