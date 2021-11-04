Форвард «Ак Барса» о поражении от «Сибири»: Я извиняюсь за такую игру, стыдно

Форвард казанцев Артём Лукоянов в эфире «Ак Барс Шоу» прокомментировал домашнее поражение от новосибирской «Сибири» (0:2), извинившись за плохой хоккей.

«Не получилась игра ни в атаке, ни в обороне. Думаю, здесь все заслужили критику, независимо от амплуа. Все плохо сыграли, не подошли к матчу так, как требовалось. Винить мы можем только себя. Сегодня нужно отдохнуть, провести работу над ошибками, чтобы каждый подумал. Разберемся, что у нас давно не так, что давно у нас не получается», — сказал Лукоянов.

Лукоянов не стал выносить сор из избы: «Это сугубо командное, оно не выносится на суд общественности. Все решается внутри команды. У нас есть тренеры, которым мы доверяем, а они доверяют нам. Поэтому они нам скажут, что делать. Игрокам останется прислушаться и выполнять».

Форвард изменился перед болельщиками: «А сегодняшний день, сегодняшняя игра была жиросжигательной. Никакого зрелища ни для болельщиков, ни для кого. Я извиняюсь за такую игру, стыдно».