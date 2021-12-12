Дмитрий Юдин о поражении «Ак Барса»: Обилие удалений и слабая реализация большинства

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин подвел итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4) и объяснил обилие удалений в атаке и слабую реализацию большинства. Об этом сообщает прес-служба клуба.

Защитник признал, что хозяева не реализовали свои моменты: «Уступили, не реализовали свои моменты. Сейчас вовремя пауза, можем поработать, исправить свои ошибки».

Говоря об удалении Хохрякова за удар в голову Воронкова, Дмитрий не стал обсуждать момент: «Не буду обсуждать этот момент, есть решение судей. Мы потеряли на время игры нашего друга, товарища. Самое главное — здоровья Диме, идем дальше».

Юдин считает, что Хохряков не хотел нанести травму Воронкову: «Мне довелось играть с Хохряковым. Могу сказать, что умышленно он бы точно так не поступил. Игровой момент, неудачное стечение обстоятельств. Нашего младшего брата обидели, нужно заступаться в таких случаях, Галим поступил правильно».

Говоря о большинстве, нападающий признал его больной темой: «Наше большинство сейчас тема № 1, тяжело что-то комментировать. Не хочу никого обидеть, сам выхожу на реализацию лишнего, у нас есть ответственность, надо быть более наглыми. Надо отдать должное ребятам, которые играют против нас — они разбирают. Соглашусь с критикой нашего большинства, но работаем над ним, у нас нет безразличных, все хотят помочь команде».

Юдин извинился за свою горячность: «После любого поражения грустно, будь то Уфа или другая команда. Мы уходим со льда без очков, обычное поражение. И по горячим следам хотел бы извиниться за инцидент с болельщиком, многое наговорил. У нас самые преданные болельщики, просто мы на эмоциях после игр — ложимся под шайбы, тот же Димка Воронков сегодня пострадал. Не очень приятно слышать негативные крики от болельщиков. Никто не может нас осудить, что мы не отдаемся в играх. Глядя друг другу в глаза в раздевалке хочется быть честными, что мы бьемся до последнего».

Дмитрий не умолчал об ошибках хозев: «Слабая концентрация, не следим за клюшками. Удаления и большинство — две больные темы, не скрываем. Первые в лиге по удалениям, предпоследние по большинству, у нас есть с этим проблемы. Остался месяц плодотворной работы, за который мы должны исправить все эти моменты. Понимаем свои ошибки и слабые стороны, будем стараться исправлять их».