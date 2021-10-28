Форвард «Ак Барса» о поражении от «Магнитки»: «Может быть, хладнокровия не хватает»

Форвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал гостевое поражение от «Металлурга (1:3), рассказал о своей шайбе и результативности в играх против магнитогорской команды. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

«Буду краток: проиграли — плохо», — подчеркнул Никита.

При этом, говоря о своей заброшенной шайбе, форвард отметил партнеров: «Дима Воронков хорошо вылез [из угла площадки], Петя (Кирилл Петров — прим. Т-и) отдал пас коньком, пнул шайбу по-футбольному, а она удачно отскочила ко мне».

Дыняк не смог объяснить плохое большинство команды: «Я не специалист в области большинства, могу комментировать только свою игру и сказать, где я неправильно или плохо сыграл. Насчет команды — мы стараемся, усердно работаем над всеми компонентами, в том числе над большинством, чтобы поднять процент его реализации, больше забивать и выигрывать матчи».

Никита отметил опасные контратаки уральцев: «Скажу так: „Магнитка“ хорошо играет на контратаках». А три шайбы казанцев магнитогорцам за три игры объяснил нехваткой хладнокровия: «Плей-офф — это совсем другой хоккей, что подтверждается ежегодно. Мы будем работать над реализацией своих моментов. Может быть, чуть-чуть хладнокровия не хватает. Сегодня в третьем периоде нам просто не повезло, мы создали много моментов».

И всё же игрок уверен, что «Ак Барс» играет в свой хоккей: «Не буду обсуждать команду, могу ответить на вопросы по своей игре. Мы играем в свой хоккей. Где-то у нас что-то не получается, но мы работаем».