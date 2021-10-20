Форвард "Ак Барса" о поражении от "Динамо": Боевая игра, где-то не дотерпели

Форвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал домашнее поражение от столичного «Динамо» (4:5 ОТ), принес извинения пострадавшей болельщице казанского клуба и рассказал о голе в ворота москвичей.

"В первую очередь я хотел бы извиниться перед болельщицей «Ак Барса», в которую попала шайба от моей клюшки. Знаю, что клуб о ней позаботился, передал утешительные подарки. Обещаю, что извинения от меня будут доставлены ей лично. Да, на протяжении всего матча переживал за болельщицу, ее состояние. В одном из перерывов мне сказали, что ей оказали первую медицинскую помощь, это немного меня успокоило", - заявил игрок.

Форвард резонно посчитал, что казанцы в игре не дотерпели: "А по матчу… Боевая игра, где-то не дотерпели, не получилось реализовать свои моменты. По горячим следам тяжело что-то сказать. Наверное, чуть-чуть не хватило удачи. Мы всегда заряжены на победу».

Дыняк признался, что на критику не обращает внимание: "Не скажу, что играю лучше, просто стараюсь играть на команду, выкладываться. Стараюсь не обращать внимания на критику. Мы все люди, все имеем право немного погрустить, если кто-то не доволен твоей игрой, но надо идти дальше, никогда не сдаваться".

Вспоминая свой гол, Никита отдал должное партнерам: "Дима Юдин хорошо выбросил шайбу, Глух [Михаил Глухов] хорошо оттянул на себя защитника, мне оставалось только бросить и попасть".

Результативные матчи Дыняк воспринимает спокойно.

"Нормально воспринимаю, всегда стараемся играть по заданию, иногда что-то не получается, но стараемся исправлять ошибки. Если кто-то из партнёров ошибся – подстраховываем. Да, во втором периоде где-то чуть-чуть дали слабину, даже не знаю. Получилось так, как получилось. Мы всегда стараемся отталкиваться от своей игры, гнуть свою линию, что-то где-то не получается – работаем над ошибками, исправляем, чтобы в будущем такого больше не возникало", - резюмировал хоккеист.