Форвард «Ак Барса» о победе в Уфе: Был накал, в третьем периоде чуть-чуть сбавили

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился эмоциями от победы в «зеленом дерби» в Уфе над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б), и рассказал об исполнении решающего буллита. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

«Хорошая игра, был накал, в третьем периоде чуть-чуть сбавили, пропустили два ненужных гола, не дотерпели. Главное — победили. Добавлю, что на таком льду играть сложно», — отметил Александр.

Поигравший и в «Салавате» Бурмистров не стал делать далеко идущих выводов о сегодняшнем матче: «Не знаю, в чем секрет успеха. Настраиваемся на серьезную игру, потому что знаем, как „Салават“ играет, особенно в родных стенах».

Про забитый буллит форвард тоже не стал много говорить. «Я никогда не праздную буллиты. Забил и забил, главное — выиграли. Каждый сезон играем минимум по четыре матча. Думаю, обе команды знают, как нужно действовать друг против друга», — заметил он.