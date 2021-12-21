Форвард «Ак Барса» о победе над «Трактором»: Мы же играем в хоккей, у нас не балет

Нападающий казанского «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал домашнюю победу над челябинским «Трактором» (5:1), признавшись, что после травмы сегодня ему было не очень комфортно.

Но сначала Николай посетовал на пропущенную шайбу.

«Счет радует. Конечно, не очень здорово, что мы пропустили, будем разбирать гол, чтобы помогать вратарям играть «на ноль», — пояснил он.

Говоря о своем возвращении в игру после долгого перерыва из-за травмы, форвард сказал, что ему было непривычно.

«Было немного непривычно, именно играть долгие смены. Если смены покороче, то все нормально, отдышался. Сейчас привыкну, и все будет супер», — рассказал Коваленко.

Но по словам Николая, у него не было страха идти в стыки после таких тяжелых повреждений. «Нет, никакого страха нет. Мне кажется, это немного глупо, мы же играем в хоккей, у нас не балет».

Коваленко не стал придавать большое значение сегодняшней победе.

«Такой календарь, очень много игр в сезоне. Если ты будешь думать о каждой игре, то не будешь настраиваться на следующую. Считаю, что если ты проиграл и все забыли — это нормально. Посмотрели, где допустили ошибки, их исправили. С желанием, горячим сердцем и холодной головой выходить на следующую игру», — добавил он.