Форвард «Ак Барса» о победе над «Динамо-Ригой»: «Тяжело складывалась игра»

Форвард казанского «Ак Барса» Даниил Тарасов прокомментировал домашнюю победу над рижским «Динамо» (4:2) и рассказал о голах команды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Даниил резонно назвал игру тяжелой: «Была тяжелая игра, плохо начали, много потерь допустили, пропустили после ненужного удаления. Тяжело складывалась игра, но парни молодцы, продемонстрировали характер, вытащили очень нужные два очка».

Говоря о собственных действиях, Тарасов был самокритичен: «Да, я и ранее говорил, что бывал в подобных ситуациях. Когда шайба не идет в ворота — копаешься в себе, ищешь, пытаешься улучшить свою игру. Начало сезона для меня было ужасным, на него повлияло много факторов. Сейчас же неплохо играем с партнерами, понимаем друг друга. Через работу приходит результат».

Вспоминая первый гол «Ак Барса» после своего броска, форвард отдал должное партнерам: «Перехватили шайбу, получил ее в центре. Увидел, что два игрока выкатываются под бросок. Кирюха Петров был один, отдал ему, он разобрался, отдал дальше, забили. Вся тройка сыграла хорошо».

При этом Тарасов признал, что вторая пропущенная шайба негативно повлияла на хозяев: «Мы пропустили ненужный второй гол, он нас подломил чуть-чуть. Но пацаны молодцы, лавка ожила. Понимали, что это наши два очка и ни в коем случае нельзя их отдавать. Был тяжелый выезд, календарь, приходилось доставать эмоции».