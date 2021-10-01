Форвард «Ак Барса» о победе над ЦСКА: Как начали хорошо двигаться — пошла игра

Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал клубной пресс-службе гостевую победу над ЦСКА (1:2) и поделился эмоциями от своего дубля.

Дмитрий считает, что ключом к победе стала игра в большинстве: «Мы готовились к этому матчу. Да, у нас чуть-чуть, по объективным причинам, не получилась игра в Хельсинки, хотя могли победить. За счет чего победили ЦСКА? Два гола в большинстве. У нас этот элемент не особо получался на старте сезона, но мы много общаемся, много над ним работаем. Хорошо, что получилось забить сегодня, выиграли. Обидно за Боба (Игорь Бобков), мог „сухарек“ заработать».

Кагарлицкий остался довольным качеством игры: «Сегодня играли две хорошие команды, никто не хотел уступать. Да, эпизодами был закрытый хоккей, но каждый выполняет свою установку, свои задачи. Считаю, мы сегодня играли неплохо и заслуженно победили».

Свой первый гол форвард назвал случайным: «Это случайность. На моменте, увидел, что вратарь не садится и бросил. Не думал, что она залетит — случайность, это же хоккей».

Кагарлицкий признал, что команда не забыла о домашнем поражении от ЦСКА 8 сентября: «Да, обидно в том матче уступили. Проанализировали ту игру вчера-сегодня, поговорили, исправили какие-то моменты. За этот месяц мы вообще много что подкорректировали. Будем добавлять, пока не так много забиваем, надо этот момент подтягивать. Готовимся к следующей игре».

Возвращаясь к ситуации в Хельсинки, где шестерых «барсов» не допустили до игры, Дмитрий признался, что эмоций тот случай добавил. «Конечно, играли за ребят. Они тоже сидели и переживали за нас в отеле, писали после матча. Мы играли в первую очередь за „Ак Барс“, поэтому нельзя было падать в грязь лицом. Хоть в два, хоть в три звена — будем выходить и играть на победу. Есть моменты, которые зависят не от нас, но будем с честью их преодолевать», — считает он.

Кагарлицкий похвалил своих партнеров по звену: «Я не буду сравнивать. Ребята молодые, талантливые, здорово играют. Как начали хорошо двигаться — пошла игра, добавляем, много общаемся. Нужно потерпеть, поработать и все придет. У этих ребят определенно хорошее будущее».