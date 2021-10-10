Форвард «Ак Барса» о победе над «Барысом»: Наконец получилось забивать в большинстве

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал клубной пресс-службе гостевую победу над «Барысом» (3:6), поделился эмоциями от своего дубля и достижения отметки в 400 набранных очков в КХЛ.

Дмитрий отметил хорошую игру в большинстве: «Не всё было понятно в матче после двух периодов, мы настраивались на третий. Знали, что «Барыс» умеет переворачивать ход игр и много забивает. В целом играли неплохо – отдохнули накануне, проанализировали последние игры, сегодня вышли посвежее и выполняли установку тренерского штаба. Хорошо, что реализовали три большинства – это для нас больная тема, но сегодня прорвало. Спецбригады хорошо играли, молодцы. Многие, может, скажут, что первый гол Крис (Кристиан Хенкель – прим. Т-и) забил случайно, а мне его гол понравился – вратарь начал читать, его переиграли. Заря (Данис Зарипо – прим. Т-и) сегодня вернулся в состав, что тоже мотивирует команду, забил гол-красавец, отдал пас».

Комментируя гол Даниса Зарипова, Дмитрий отдал должное ветерану: «Если последить за его стилем, то Заря всегда так играет. В некоторых моментах я смотрю: никто не понимает, почему он здесь находится? А спустя пару секунд там оказывается шайба. Мастер».

Вспоминая голевую передачу Коваленко, Кагарлицкий, сделавший сегодня дубль, сказал, что их рабочее общение будет еще лучше: «У нас и с Коляном (Николаем Коваленко – прим. Т-и) достаточно моментов было в предыдущих матчах, не получилось их реализовать, а сегодня зашло. Много работаем, много общаемся в тройке, стараемся модернизировать игру, какие-то новые фишки добавлять. Хорошо общаемся с ребятами, а это должно давать плоды. Думаю, мы раскрыли ещё не весь свой потенциал. Есть много моментов, которые следует исправить».

Комментируя своё 400-е очко в КХЛ, форвард сказал, что уже нацеливается на 500 очков: «Галиму (Артёму Галимову прим. Т-и) перед голом сказал, как хочешь, но мне надо набрать 400-е очко. Вот он пас и отдал. Я так понял, что мне надо передачи выпрашивать (смеётся). Для меня это значимый показатель, хотелось бы двигаться дальше. Считаю, у меня хороший возраст, чтобы преодолеть планку в 500, будем работать. Сегодня победили, идём к Кубку, о чём миллион раз говорили. Если бы я набрал 400-е очко, но мы проиграли – это бы не принесло удовольствия, а так всё позитивно сложилось».