Форвард «Ак Барса» о победе над «Автомобилистом»: Ужасное начало, наверное, не проснулись

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров подвел итоги гостевого матча с «Автомобилистом» (3:2) и рассказал о заброшенной шайбе. В беседе с клубной пресс-службой он рассказал о провальном начале матча, а также о том, как команде удалось вернуться в игру и одержать победу над соперником.

«Ужасное начало, наверное, где-то мы не проснулись. Потом забрали инициативу в свои руки. Хорошо, что сравняли счет, а дальше контролировали ход игры», – поделился он.

По его мнению, изменить ход матча удалось благодаря упорной работе и созданным моментам. Победный гол, забитый им в начале третьего периода, Бурмистров назвал «подарком на 30-летие», который ему достался благодаря партнерам по команде.

«Такой подарок мне сделали на 30-летие. Игрок «Автомобилиста» следил, видимо, есть какое-то уважение к дядьке. Единственное боялся, что если Глух (Михаил Глухов – прим.Т-и) не подпрыгнет, то я бы ему голеностоп оторвал. А так, молодец, вовремя подпрыгнул и перекрыл обзор вратарю», – рассказал нападающий.

Александр пообещал послезавтра взять реванш у «Металлурга», дважды обыгравшего казанцев в сезоне: «Должок есть, мы это знаем. Будем хорошо настраиваться на эту игру».