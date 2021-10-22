Форвард «Ак Барса» о победе над «Авангардом»: «Интересная, тяжелая игра была»

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал клубной пресс-службе домашнюю победу над омским «Авангардом» (3:2) и рассказал о своей шайбе в меньшинстве.

Илья назвал игру интересной: «Интересная, тяжелая игра была. Спасибо болельщикам за поддержку».

Говоря о своей шайбе, заброшенной в меньшинстве, Сафонов отметил значение эмоций: «Много работаем для этого. Сам не знаю, откуда нашел силы. Взял шайбу, побежал. Наверное, чувствовал, что могу создать голевой момент, на эмоциях побежал. Про себя скажу — чувствую хорошо, уверенность растет, игра улучшается. А по команде — надо работать все 60 минут и не расслабляться».

Вспоминая свой гол, Сафонов не стал конкретизировать обстоятельства, при которых была заброшена шайба. «Сам не помню. Наверное, что-то такое было, как-то его (защитника «Авангарда» — прим. Т-и) обыгрывал», — пояснил он.

Форвард признался также, что ему комфортно играть на контратаках. «Мне приятно, удобно играть на контратаках, когда есть место. Поэтому, наверное, и удается создавать моменты. Габариты тоже помогают в углах поработать», — заключил Сафонов.