Форвард «Ак Барса» о матче с ХК «Сочи»: «Надо выходить и делать свое дело»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров высказал клубной пресс-службе свое мнение о предстоящем сегодня матче против ХК «Сочи».

Александр рассказал, чем команда занималась после предыдущей встречи с южанами: «Да, немного отдохнули от игр. Нужно просто перестать думать о чем-то отвлеченном. Надо выходить и делать свое дело».

В первой встрече «Сочи» Бурмистрову понравились: «Мне понравилась команда. Хорошо играли, не стеснялись, входили в зону через передачи, подкидки. Хладнокровные ребята. Сегодня будет быстрая игра. Главное — хорошо начать, выйти и работать от стартового вбрасывания до финальной сирены».

Два матча подряд с одной и той же командой не будут, по мнению, форварда, проблемой. «Нет. Серию с „Авангардом“ как будто неделю назад играли, так что все нормально», — отметил он.

Проигрышная серия гостей, пять поражений подряд, может усложнить «Ак Барсу» жизнь сегодня, считает Бурмистров: «Когда команда проигрывает много матчей подряд — это очень опасно. Соперник хочет выйти и доказать, что не просто играет в хоккей. Ждем битву».