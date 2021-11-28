Форвард «Ак Барса» о матче с «Нефтехимиком»: «Сегодня будут играть две хорошие команды»

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов поделился ожиданиями от сегодняшней встречи в Нижнекамске с «Нефтехимиком», подчеркнув, что играть будут две хорошие команды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Говоря о своем выздоровлении, форвард заметил, как тяжело смотреть игру с трибуны: «Состояние и самочувствие отличное, рад выйти на лед основным составом и приступить к полноценной работе. Да, тяжеловато было смотреть, переживать за парней. Но так сложилось — от травм никто не застрахован».

В «Нефтехимике» Сафонов отдельно отметил первое звено: «Сегодня будут играть две хорошие команды. У Нижнекамска хорошее первое звено, сильные легионеры, в том числе в обороне. Тот же Лукаш Клок — один из лучших защитников лиги по нескольким показателям».

Илья подчеркнул, что в таких принципиальных матчах больше азарта: «Верно, все всё понимают. Наоборот, приятно, когда возникает чуть больше мотивации. Чем принципиальнее игра — тем больше азарта, ярче хоккей».