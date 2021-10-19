Форвард «Ак Барса» о матче с «Динамо»: «Боевая команда, все четыре звена несут угрозу»

Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий поделился ожиданиями от сегодняшней встречи с московским «Динамо», дав высокую оценку сопернику. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Перешедший летом в «Ак Барс» из «Динамо» Кагарлицкий признался, что следит за своим бывшим клубом. «Хорошая команда, здорово играет в большинстве, молодые пацаны раскрываются. Боевая команда, все четыре звена несут угрозу. Да, первое звено играет чуть больше, но есть много молодых ребят. Быстрая, агрессивная команда, вечером будет интересно», — заметил он.

Соответственно, форвард ждет интересной игры: «Команда агрессивно играет, бежит, атакует, поэтому готовимся к агрессивному хоккею. Перед игрой тренерский штаб объяснит, как противодействовать „Динамо“, навязать свою игру. Все карты раскрывать не стану».

При этом Дмитрий признался, что для него игра будет нерядовой. «Не скажу, что это рядовой матч. Провел в „Динамо“ несколько неплохих сезонов. Повторюсь, там много моих друзей, играть против них — немного иные ощущения. В остальном — готовимся, ничего не меняли. Надо навязать свою игру и одержать победу», — пояснил он.

«Всё меньше зрителей на трибунах из-за ограничений, но тех, кто приходит, необходимо порадовать, чтобы они уходили с арены максимально счастливыми. По ТВ наши матчи тоже транслируют, знаю, что весь Татарстан за ними следит. Мы должны показывать хороший хоккей, побеждать, будем играть ради наших болельщиков», — добавил он.

Нападающий рассказал также, что продолжает общаться с коллегой из «Динамо» Вадимом Шипачевым, но пари на игру не заключал. «Нет, не заключали. Может быть, на льду это сделаем. Но нам не до пари, смысл какой? Каждый хочет одержать победу, у каждого свои задачи. Клюшку у него просить тоже не буду, у меня есть (улыбается). Не виделись даже с ним в Казани, только созванивались в последние дни», — уточнил хоккеист.