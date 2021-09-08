Форвард «Ак Барса» о матче с ЦСКА: Плохо сыграли, надо было забирать свои очки

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Галимов высказал свое мнение о сопернике перед сегодняшним матчем с ЦСКА, информирует клубная пресс-служба.

Вспоминая предыдущие поражения от «Куньлуня» и «Торпедо», Артем признал, что казанцы сыграли плохо.

«Плохо сыграли, не забили, надо было забирать свои очки. Но ничего, определенные выводы сделаны. Думаю, сегодня будет лучше. Пока что-то не идет. Думаю, может сегодня пойдет (улыбается). Будем стараться: вбрасывания доработали, теперь будем над голами работать», — сказал он.

Про ЦСКА Галимов сказал, что это агрессивная команда: «Не думаю, что у них многое поменялось в тактике или в чем-то еще. Такая же агрессивная команда, против которой тяжело играть. Будем навязывать свою игру, реализовывать свои моменты».

Сегодня у Артема день рождения, и он вспомнил, что еще ни разу не забивал в этот день. «Никогда, по-моему. В „Ирбисе“ матч выпал на день рождения, но там меня не поставили на игру. В „Барсе“, по-моему, не успел начаться сезон, а когда стал играть за „Ак Барс“, то выпадал перерыв между матчами. Надо как-то отметить. Голы пойдут и, может быть, каждый день станет для меня днем рождения», — рассказал Галимов.