Форвард «Ак Барса»: Должны вернуть «Авангарду» должок за полуфинал КХЛ

«Авангард» — это та команда, к игре которой не нужно дополнительной мотивации. Сейчас — после поражений от «Металлурга» и «Трактора» — команде как никогда важно забить и порадовать казанского болельщика. Таким мнением перед предстоящим матчем поделился нападающий Александр Бурмистров.

Комментируя предыдущую встречу, форвард отметил схожесть начала игр против «Трактора» и «Автомобилиста».

«Только с екатеринбуржцами сумели перехватить инициативу, а в Челябинске это сделать не удалось. Подвело большинство: играли „4 на 3“, „5 на 4“, моменты были, чтобы взять ворота, но мы не смогли этого сделать», — добавил он.

Сегодня на «Ак Барсе» лежит дополнительная ответственность — в домашнем матче он не должен подвести казанского болельщика.

«Забить гол. Главное — забить. Моменты есть, много бросаем. Нужно хорошо играть в обороне — в Челябинске не получилось, но перед своими болельщиками покажем другой хоккей», — пообещал Бурмистров.

К тому же, подчеркнул хоккеист, «есть должок за поражение от омичей в полуфинале Кубка Гагарина прошлой весной».